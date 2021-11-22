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Словакия стала лидером по числу новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения

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В Словакии за последнюю неделю выявили 1265 заболевших COVID-19 в пересчете на 100 тыс. человек населения. Данный показатель является самым высоким в мире, сообщает 22 ноября Чешское ТВ со ссылкой на данные международных организаций здравоохранения.

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«Словакия вышла в мировые лидеры по числу новых больных за последние 7 дней в пересчете на 100 тыс. человек населения, этот показатель составляет 1265 человек. Места вслед за ней занимают Словения (1084), Австрия (1072), Чехия (1002) и Нидерланды (859). Главной проблемой словацкого здравоохранения сейчас является нехватка койко-мест для больных коронавирусом и необходимой для их лечения медицинской аппаратуры», — указано в публикации.

Уточняется, что власти страны рассматривают возможность введения более строгих мер для борьбы с COVID-19.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро ВОЗ рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей в Европе. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения в Европе таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

В тот же день эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна в беседе с «Известиями» назвал причины вспышки COVID-19 в Европе. По его словам, ухудшение эпидемиологической ситуации связано с отменой мер по снижению риска заражения.

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