В Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса

В Австрии с понедельника, 22 ноября вступает в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. Об этом 19 ноября сообщается на сайте издания Kronen Zeitung.

Отмечается, что в рамках локдауна будут использованы те меры, которые уже предпринимались ранее, причем эффективность этих мер власти планируют оценить в течение десяти дней.

Уточняется, что в рамках общенациональной блокировки будет разрешено покидать собственную частную жилую зону только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни (например, покупок в магазине), прогулки и обращения в медицинские учреждения.

Как сообщает издание ORF, такое решение было принято канцлером Австрии Александром Шалленбергом совместно с министром здравоохранения Вольфгангом Мюкштейном после встречи с руководителями земель.

Уточняется, что локдаун продлится от десяти до двадцати дней. В этот период будут отменены все публичные и культурные мероприятия, приостановят работу кафе и рестораны, а также учреждения культуры. Большая часть торговых точек тоже будет закрыта, за исключением магазинов продуктов и товаров первой необходимости.

Кроме того, будут закрыты и школы.

«Мы не хотим прихода пятой волны», — подчеркнул Шалленберг.

А также в этой связи он заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года.

Ранее 17 ноября эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна назвал причины вспышки COVID-19 в Европе.

По его словам, в настоящий момент в ряде стран Евросоюза снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на территории ЕС и европейской экономической зоны (ЕЭЗ) привито 64,9% населения. Однако в организации отметили, что необходимо усилить профилактические меры.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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