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Суд перевел сотрудницу Шанинки Крючкову из СИЗО под домашний арест

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Суд перевел исполнительного директора «Московской высшей школы социальных и экономических наук» (Шанинки) Кристину Крючкову из СИЗО под домашний арест. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

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«25 ноября Тверским районным судом Москвы вынесено постановление об изменении обвиняемой Кристине Крючковой меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком до 28 февраля», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что женщина активно сотрудничает со следствием и полностью признала вину по данному делу. Она также дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева.

Крючкову арестовали 1 октября по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ и вице-президента Сбербанка Марины Раковой о крупном хищении на госконтрактах. Сотрудницу Шанинки подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации.

Саму Ракову взяли под стражу 7 октября. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка арестована до 6 декабря.

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в Фонде новых форм развития образования.

Также были взяты под стражу два топ-менеджера Сбербанка. Суд на два месяца отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и Евгения Зака.

19 ноября Раковой и Заку было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в преступный сговор с Зуевым.

Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере 19 октября. В тот же день прокуратура обжаловала домашний арест, избранный для него Тверским судом Москвы в качестве меры наказания.

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