Диетолог рассказала о противопоказаниях к потреблению картофеля

Некоторым гражданам следует с осторожностью включать в рацион блюда из картофеля. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Когда мы запекаем или отвариваем картофель, у него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови», — уточнила она в беседе с «Москва 24».

Приготовленный таким образом картофель не рекомендуется часто употреблять людям с диабетом и склонным к набору веса, предупредила специалист.

Тем, кто следит за фигурой, диетолог посоветовала ограничить потребление картофельного пюре, так как данное блюдо предполагает добавление масла и молока. Такое сочетание сильно повышает калорийность блюда, подчеркнула Соломатина.

Кроме того, не стоит злоупотреблять жареным картофелем. В частности, такой совет относится к гражданам, у которых наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, поджелудочной железой и желчевыводящими путями.

Ранее в этот день тренер-диетолог Павел Терехов назвал продукт, способствующий выведению шлаков из организма. По его словам, таким эффектом обладает укроп, который также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Накануне врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что повысить настроение осенью и зимой можно с помощью употребления или, наоборот, исключения из рациона определенных продуктов. Она посоветовала есть овощи и фрукты, так как они содержат большое количество витаминов.