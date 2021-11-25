Диетолог посоветовал продукт для очищения организма от шлаков

Для выведения шлаков из организма стоит употреблять укроп. Об этом 25 ноября заявил тренер-диетолог Павел Терехов.

«Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Эта трава благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, обеспечивает послабление кишечника», ­— цитирует его «РИА Новости».

Эксперт отметил, что укроп богат различными витаминами.

«Укроп всем известен в кулинарии. Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества. Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады — список бесконечен», — добавил диетолог.

Ранее, 24 ноября, врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что повысить настроение осенью и зимой можно с помощью употребления или, наоборот, исключения из рациона определенных продуктов. Она посоветовала есть овощи и фрукты, так как они содержат большое количество витаминов. По ее словам, чтобы настрой оставался позитивным, стоит употреблять рыбу, разные виды масел, грецкие орехи, семечки, сыры и горький шоколад. Эксперт добавила, что повышенное количество кофеина или алкоголя может вызвать апатию.

Ранее в тот же день британский врач-диетолог Майкл Мосли призвал желающих похудеть запастить горьким шоколадом, поскольку данный сорт имеет множество преимуществ для здоровья по сравнению с белым и молочным шоколадом. По его словам, темный шоколад содержит мощные антиоксиданты, являясь при этом питательным продуктом, который может снизить риск сердечных заболеваний у человека.

Тогда же врач-диетолог Ольга Кораблева сообщила об опасности моркови для некоторых людей. Она отметила, что ее не стоит есть людям с болезнями печени, язвой желудка или кишечника и энтеритом, то есть воспалением стенок тонкой кишки.