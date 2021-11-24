Диетолог рассказала о поднимающих настроение продуктах

Повысить настроение осенью и зимой можно с помощью употребления или, наоборот, исключения из рациона определенных продуктов. Об этом 24 ноября сообщила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Эксперт сказала, что апатию может вызвать повышенное количество кофеина или алкоголя.

«Какое-то время человек может быть бодрым, но в дальнейшем произойдет падение работоспособности, если кофеина было слишком много. Алкоголь тоже может портить настроение после его употребления. Не в момент опьянения, конечно, а после этого. Сниженное настроение также может быть из-за некоторых дефицитов, например дефицита железа, цинка, магния и витамина D. Эти микроэлементы часто влияют на эмоциональное состояние человека», — сказала она в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Круглова посоветовала включить в рацион овощи и фрукты, так как они содержат большое количество витаминов, в частности витамин С.

«В мае 2021 года в журнале Clinical Nutrition были опубликованы результаты исследования, в которых подтвердилось, что люди, которые едят достаточное количество овощей и фруктов, чаще пребывают в хорошем состоянии и настроении. А уровень стресса у таких людей на 10% ниже, чем у тех, кто ест овощей и фруктов недостаточно. Достаточное количество — это больше 400 г в день. Если человек их съедает, то уровень его стресса ниже, а уровень эмоционального состояния лучше», — сообщила врач-диетолог.

Чтобы настрой оставался позитивным, стоит употреблять продукты, богатые жирными кислотами омега-3 и омега-6. Например, рыбу, разные виды масел, грецкие орехи, семечки. Также нужно обратить внимание на продукты, содержащие аминокислоту триптофа, — сыры и горький шоколад.

«В питании должно быть достаточно магния, он тоже влияет на настроение. Содержится в цельнозерновых продуктах: крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки. Также есть в орехах и семечках, например в тыквенных, миндале, кешью, кедровых орехах. Для хорошего настроения должно быть достаточно и кальция. Это в основном молочные и кисломолочные продукты: кефир, творог, ряженка, йогурт, сыр. Если по каким-то причинам человек их исключает из питания, тогда это может быть кунжут или мелкая рыба, которую можно есть с костями. Они также могут быть источниками кальция», — рассказала специалист.

22 ноября диетолог Марина Аплетаева рассказала, что без вреда для фигуры и здоровья каждый день допускается употребление около 15 г шоколада.

«Шоколад совершенно необязательный продукт в рационе, без которого человек спокойно может обходиться всю свою жизнь. Однако если вам трудно жить без шоколада, то в среднем ежедневно можно съедать около 15 г, но не больше», — сказала она.