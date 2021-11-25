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Регулятор ЕС одобрил применение вакцины Pfizer для детей от пяти лет

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в четверг, 25 ноября, рекомендовало расширить применение вакцины против COVID-19 BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом говорится в заявлении регулятора.

До принятия данного решения вакцина была рекомендована с 12 лет. Таким образом, ЕМА на сегодняшний день одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.

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Ранее, 19 ноября, минздрав Канады разрешил использование вакцины Pfizer/BioNTech Comirnaty против COVID-19 у детей в возрасте от пяти до 11 лет. Ведомство разрешило применение двух доз препарата в 10 микрограммов, которые вводится с трехнедельным перерывом.

14 ноября пресс-служба минздрава Израиля сообщила, что генеральный директор израильского министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета федерального ведомства о проведении вакцинации от COVID-19 среди детей в возрасте от пяти до 11 лет. Прививать детей этой возрастной категории от коронавируса планируется препаратом Pfizer.

6 ноября Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет. В октябре Коста-Рика объявила о закупке 3,5 млн доз вакцины у компании Pfizer. Порядка 1,5 млн из них пойдет на прививки для детей.

Вместе с тем 30 ноября Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренно использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от пяти до 11 лет. Однако в марте сообщалось, что в Швейцарии с начала вакцинации выявлено почти 600 случаев побочных эффектов после прививок. Так, 343 случая побочных эффектов зафиксировано при применении вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

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