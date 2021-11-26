Кардиолог рассказала об опасности регулярного недосыпа

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», какая длительность ночного сна оптимальна для человека, а также чем опасен регулярный недосып.

По словам специалиста, на протяжении всего прошлого столетия считалось, что оптимальная длительность ночного сна — 8 часов, однако современные исследования показали, что для большинства взрослых здоровых людей достаточна сна 6,5–7,5 часа в сутки.

«Многие исследования показали, что регулярный сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск развития артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета, общий сердечно-сосудистый риск. При этом в группе испытуемых, которые в будни спали менее 6 часов в сутки и спали дольше в выходные, результат был чуть лучше, чем у тех, кто и в будни, и в выходные спал менее 6 часов в сутки. Также была выявлена корреляция между большей потребностью во сне (более 9,5 часов в сутки) и склонностью к различным заболеваниям», — подчеркнула Сергеева.

Однако кардиолог добавила, что наличие корреляции между двумя параметрами далеко не всегда означает, что одно является причиной другого. Скорее, необходимость более длительного сна может быть одним из проявлений сердечно-сосудистой патологии, эндокринного расстройства или депрессии.

«То есть нет необходимости ограничивать себя во сне и думать, что это полезно для здоровья. Скорее, если вы отмечаете, что для отдыха и восстановления сил требуется значительно больше времени, чем обычно, если вы чувствуете постоянную сонливость, усталость, слабость, это повод обратиться к специалисту», — заключила эксперт.

Ранее, 26 октября, издание EatThis, Not That со ссылкой на данные американской ассоциации диетологов (USDA FoodData Central) сообщило, что арахисовое масло является лучшим продуктом для еды перед сном. Арахис, по данным исследования, снижает риск сердечных заболеваний из-за того, что помогает в борьбе с ЛПНЛ (плохим холестерином). Кроме того, в арахисе содержится триптофан, который помогает улучшить качество сна.

27 октября ученые из США и Бразилии в статье в журнале Scientific Reports рассказали о негативном эффекте недосыпа на походку человека.