Лукашенко заявил о новом плане оппозиции по дестабилизации ситуации

Находящаяся за пределами Белоруссии оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, власти уже знают о нем и в скором времени его обнародуют. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 25 ноября.

«Они (оппозиция. — Ред.) уже выработали план. Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное», — приводит издание «СБ. Беларусь» слова Лукашенко.

По его словам, это план «беглых, для того чтобы получить финансирование». Президент Белоруссии также указал, что «они уже готовятся сломать конституцию и, если их план реализуется, снова вывести на улицу народ».

23 ноября пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков спустя день заявил, что о давлении на Лукашенко с российской стороны по ведению диалога с оппозицией речи быть не может. По его словам, глава белорусского государства указал на полное отсутствие тем для разговора с одним из лидеров белорусской оппозиции.

19 ноября стало известно, что Лукашенко отказался говорить о лидере оппозиции Светлане Тихановской в интервью CNN. По его словам, лидером оппозиции может быть человек, проживающий в конкретной стране и имеющий иную точку зрения. При этом глава Белоруссии добавил, что знает оппозиционеров в стране.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.

Тихановская также не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.