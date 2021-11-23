Песков прокомментировал высказывание Лукашенко о переговорах с оппозицией

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях диалога с оппозицией.

Лукашенко ранее в интервью Би-би-си заявлял, что Путин не призывает к переговорам с оппозицией, а сам он вступит в переговоры со Светланой Тихановской (лидер белорусской оппозиции), как только аналогичным образом поступит президент РФ в отношении Алексея Навального.

По словам Пескова, глава белорусского государства указал на полное отсутствие тем для разговора с одним из лидеров белорусской оппозиции.

«По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так это, наверное, нужно трактовать», — сказал Песков.

Также представитель Кремля добавил, что во всем остальном Лукашенко сам решит, с кем ему вести диалог и с какой целью. При этом он отметил, что о давлении на Лукашенко с российской стороны по ведению диалога с оппозицией речи быть не может.

«Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Лукашенко отказался говорить о Тихановской в интервью CNN. По его словам, лидером оппозиции может быть человек, проживающий в конкретной стране и имеющий иную точку зрения. При этом глава Белоруссии добавил, что знает оппозиционеров в стране.