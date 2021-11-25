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Авиакомпании введут скидки на билеты в «черную пятницу» до 50%

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Авиакомпании присоединятся к «черной пятнице». Об этом «Известиям» рассказали представители и источники в перевозчиках.

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Так, «Уральские авиалинии» предложат скидки до 50%. «Победа» 26 ноября запустит трехдневную распродажу билетов от 499 рублей по всем направлениям с вылетом до 31 января 2022 года.

Авиакомпания Utair с 26 до 29 ноября снизит стоимость авиабилетов до 17% по маршрутам из Москвы в Калининград, Сочи, Уфу, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Якутск; из Сочи в Сургут; из Грозного в Дубай; из Тюмени в Красноярск и Новый Уренгой.

«Азимут» до 15 декабря будет предлагать билеты стоимостью от 888 рублей с датами вылетов: с 1 по 15 декабря и с 15 января по 15 февраля, а также на рейсы с 27 марта по 27 апреля и с 13 по 25 мая.

В крупнейшем российском перевозчике — «Аэрофлоте» — и других авиакомпаниях не ответили на запросы «Известий».

Накануне были названы цены на наиболее дешевые билеты в российские города в декабре.

Так, москвичи и гости столицы смогут улететь в Санкт-Петербург, заплатив от 1 тыс. рублей, а в Уфу и Калининград — от 1,2 тыс. рублей, тогда как в Краснодар и Сочи — от 1,3 тыс. рублей. Также, отдав за билет от 1350 рублей, можно совершить полет до Минеральных Вод, а от 1,4 тыс. — до Владикавказа.

23 ноября сообщалось, что Союз агентств делового туризма (САД) направил в правительство РФ письмо с просьбой не вводить требование QR-кодов при покупке билетов на поезда и самолеты.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий в том числе доступ на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах по QR-кодам. Нынешняя редакция документа предполагает, что код будут запрашивать как на этапе регистрации на рейс, так и при покупке билета.

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