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В ГД сравнили ситуацию с «гаванским синдромом» с фильмом о Джеймсе Бонде

Депутат ГД Чепа ответил на слова главы ЦРУ о последствиях для РФ из-за «гаванского синдрома»
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в четверг, 25 ноября, в беседе с «Известиями» оценил предупреждение главы ЦРУ Уильяма Бернса о последствиях для России из-за так называемого гаванского синдрома. По его словам, ситуация больше похожа на какой-то детектив или фильм про Джеймса Бонда

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«Очень трудно реагировать на такие заявления. Правильнее тут обращаться, наверное, к психиатру. Врачи-профессионалы должны оценивать такие подозрения в адрес России. Почему ведь «гаванский синдром» называется? Потому что на Кубе у американцев наблюдалось ухудшение здоровья в какой-то момент», — сказал он.

Чепа отметил, что подозревать Россию — «синдром психических отклонений», добавив, что это массовое явление. Многие политики уже не знают, как исхитриться, кто из них громче и абсурднее обвинит в чем-то Москву, заключил депутат.

Накануне стало известно, что Бернс во время визита в Москву 2 и 3 ноября конфиденциально предупредил Россию о возможных последствиях, если российские разведслужбы окажутся причастными к инцидентам с «гаванским синдромом».

Это неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов с 2016 года. Как утверждается, пострадали около 200 дипломатов на всех континентах. Объяснения данному явлению до сих пор нет.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

1 октября 2021 года американские ученые обнародовали ранее засекреченный доклад об исследовании независимой организации ученых JASON Group. Группа провела исследование в 2018 году, которое установило возможный источник данного синдрома. Специалисты опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн, подтвердив версию кубинских экспертов.

25 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на несоответствие в риторике США относительно «акустического» воздействия и результатов исследования, заказанного Госдепартаментом в 2018 году. По итогам исследования специалисты выяснили, что причиной медицинских проблем сотрудников дипмиссий были короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков. Захарова считает, что подобные результаты исследования «гаванского синдрома» укладываются в общую парадигму политических заявлений Вашингтона.

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