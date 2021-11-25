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Глава ЦРУ предупредил РФ о «последствиях» из-за «гаванского синдрома»
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Глава ЦРУ предупредил РФ о «последствиях» из-за «гаванского синдрома»

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Директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву 2 и 3 ноября конфиденциально предупредил Россию о возможных последствиях, если российские разведслужбы окажутся причастными к инцидентам с так называемым «гаванским синдромом». Об этом сообщает издание «The Washington Post», ссылаясь на официальных лиц в США.

СМИ утверждает, что Бернс поднимал вопрос в ходе встреч с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России. При этом формулировка его обращения не предполагала каких-либо обвинений в адрес российской стороны.

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Издание подчеркивает, что глава ЦРУ заявил о том, что причинение вреда американским госслужащим и их семьям, которые вынуждены страдать от заболеваний и серьезных нарушений работы головного мозга, было бы примером недопустимого для разведслужб поведения.

ЦРУ отказалось давать комментарий газете по этой теме. Москва опровергла какую-либо причастность к «гаванскому синдрому».

Это неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов с 2016 года. Как утверждается, пострадали около 200 дипломатов на всех континентах. Объяснения данному явлению пока нет.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

1 октября, американские ученые обнародовали ранее засекреченный доклад об исследовании независимой организации ученых JASON Group. Группа провела исследование в 2018 году, которое установило возможный источник данного синдрома. Специалисты опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн, подтвердив версию кубинских экспертов.

25 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на несоответствие в риторике США относительно «акустического» воздействия и результатов исследования, заказанного Госдепартаментом в 2018 году. По итогам исследования специалисты выяснили, что причиной медицинских проблем сотрудников дипмиссий были короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков. Захарова считает, что подобные результаты исследования «гаванского синдрома» укладываются в общую парадигму политических заявлений Вашингтона.

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