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Пенсионерка из Норильска перевела «целителям» 5,5 млн рублей

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В Красноярском крае от действий мошенников пострадала 63-летняя жительница Норильска. Женщина рассказала полицейским, что увидела по телевизору передачу, где экстрасенс предлагала свои услуги. Надеясь исцелить своего супруга-инвалида, пенсионерка позвонила по указанному номеру.

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В ходе диалогов с целителями женщина сначала была вынуждена заплатить около 27 тыс. рублей за магические артефакты, после чего периодически выплачивала разные суммы якобы за проведенные обряды и молитвы. Позже на смену «целителям» пришел сотрудник финансового отдела и здесь схема была следующая: пенсионерке, якобы, должны были прийти документы с отчетами по проведенным обрядам, однако в силу разных причин с их отправкой возникли сложности и в результате документы нужно было восстановить. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Потерпевшая оформила несколько кредитов. Когда переведенная мошенникам сумма превысила 5,5 млн рублей, женщина попросила денег у сына и дочери, которые в свою очередь настояли, чтобы мать пошла в полицию.

Ранее жительница Иркутска оформила кредит и перечислила телефонным мошенникам свыше 3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. По словам 48-летней потерпевшей, ей поступил звонок от «службы безопасности банка». Неизвестный собеседник рассказал, что совершена попытка оформления кредита на имя женщины. Пострадавшую убедили оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный счет». Мошенники уговорили женщину оформить несколько займов на максимальные суммы в разных банках. Общая сумма перевода составила свыше 3 млн рублей.

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