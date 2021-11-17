Жительница Иркутска перечислила мошенникам свыше 3 млн рублей

Жительница Иркутска оформила кредит и перечислила телефонным мошенникам свыше 3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам 48-летней потерпевшей, ей поступил звонок от «службы безопасности банка». Неизвестный собеседник рассказал, что совершена попытка оформления кредита на имя женщины. Пострадавшую убедили оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный счет». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Мошенники уговорили женщину оформить несколько займов на максимальные суммы в разных банках. Общая сумма перевода составила свыше 3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее в этот день сообщалось об аналогичном преступлении в отношении жительницы Магадана. 55-летняя женщина перевела на «безопасный счет» свыше 1,2 млн рублей.