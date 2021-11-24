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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с «возвратом пенсий»

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Россияне столкнулись с новой атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений. Об этом 24 ноября передает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение Общероссийского народного фронта.

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«В среду, 24 ноября 2021, года волонтеры проекта платформы Народного фронта «Мошеловка» стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных накоплений. Позже на платформу «Мошеловка» стали поступать многочисленные сигналы о получении таких писем от граждан из всех уголков страны. Количество сообщений постоянно увеличивается», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники представляются сотрудниками несуществующей организации «Служба фин. Мониторинга» и обещают возврат неких страховых накоплений. Они утверждают, что перевод якобы не был произведен автоматически, поэтому теперь нужно завершить его оформление онлайн.

Так, если человек укажет данные своей карты для «перевода накоплений», он, наоборот, лишится денег.

«Судя по масштабности рассылки, мы полагаем, что многие беспечные граждане, получившие эти письма, оплатят комиссии и потеряют свои данные, пытаясь получить этот возврат», — сказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Накануне сообщалось, что мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок вроде «Авито», «Юлы» и других заняло второе место среди схем, которые используют злоумышленники для похищения средств с карт граждан.

На сценарий с досками объявлений, который впервые был зафиксирован только весной прошлого года, уже приходится 11,6% всех жалоб.

18 ноября заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал, что зафиксирован рост мошенничества с криптовалютами. По его словам, злоумышленники начали использовать ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение цифровых монет. Они делают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату, а после получения денег перестают выходить на связь.

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