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Злоумышленники начали использовать для обмана россиян ICO

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Один из трендов в сфере киберпреступности ― рост мошенничества с криптовалютами, рассказал «Известиям» заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов. По его словам, злоумышленники начали использовать ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение цифровых монет. Они делают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату, а после получения денег перестают выходить на связь, пояснил Станислав Кузнецов.

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Мошенники часто используют тему криптовалют при создании пирамид, подтвердили «Известиям» в ЦБ. В регуляторе добавили, что нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдикции: таким образом создаются препятствия для инвесторов на тот случай, если они захотят вернуть вложения — ведь в спорной ситуации придется решать дело в суде по месту «прописки» компании. Некоторое время ICO было популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, в которой мало кто разбирался, подчеркнули в Банке России.

«Чтобы втереться в доверие, мошенники часто отправляют личное сообщение, мимикрирующее под официальный канал, или же человеку пишет «админ». Бывает и так, что потенциальную жертву добавляют в «официальный канал» ― разумеется, фейковый. К тому же опасность такой схемы в том, что для пользователей может быть не очевидно, что перед ними мошеннический ресурс: многие из них выглядят достоверно. Они могут использовать защищенное соединение (адрес сайта начинается с https://), требовать регистрации и генерировать уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы», — рассказал ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

ICO ― это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает какое-то количество собственных цифровых токенов и предлагает их ранним инвесторам до выхода на биржу. Интерес к ICO вырос на фоне новой волны роста криптоактивов в ноябре 2021-го. Капитализация глобального рынка «крипты» 8 ноября впервые превысила $3 трлн. Через несколько дней, 10 ноября, главная монета ― биткоин ― пробила рекордное значение, подорожав до $69 тыс. Однако уже к 17 ноября, по данным криптобиржи Binance, ее стоимость вернулась к $60,5 тыс.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Монетный вор: у россиян стали красть деньги при запуске фейковых криптовалют

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