Бритни Спирс рассказала о съемках в новом фильме

Американская певица Бритни Спирс сообщила, что впервые после прекращения 13-летнего опекунства отца над ней приняла участие в съемках нового фильма, картина получила название «Идол».

«Я только что снялась в фильме «Идол». В нем совершенно точно будут мои хиты! Надеюсь, что вы, ребята, весело проводите время, потому что я — однозначно», — написала Спирс на своей странице в Instagram 24 ноября.

При этом деталями готовящегося проекта артистка делиться не стала.

Возможно, певица имела в виду сериал The Idol («Идол»), который недавно официально заказала стриминговая платформа HBO. По информации сервиса, драма расскажет о поп-исполнительнице, которая влюбляется во владельца клуба в Лос-Анджелесе, который по совместительству является главой некого загадочного культа. Главные роли в проекте сыграют канадский исполнитель The Weeknd и Лили-Роуз Депп.

Ранее, 17 ноября, Спирс рассказала о своей жизни после прекращения опекунства над ней. Исполнительница отметила, что теперь радуется мелочам жизни, например, возможности иметь ключи от автомобиля, владеть банковской картой или покупать свечи.

13 ноября суд в американском Лос-Анджелесе официально освободил Бритни Спирс от опекунства ее отца Джейми Спирса. Уточнялось, что контроль за финансами певицы временно передан профессиональному аудитору Джону Забелу, который также сохранит за собой право выполнять планирование наследства и передавать внешние активы в существующий траст Спирс.

До этого, в августе, Джейми Спирс сказал, что готов отказаться от опекунства над дочерью и передать его другому лицу. Позднее Бритни заявила, что за свой отказ от опекунства отец вымогает у нее деньги.