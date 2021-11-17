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Бритни Спирс рассказала о жизни после прекращения опекунства над ней

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Американская певица Бритни Спирс 17 ноября рассказала о своей жизни после прекращения 13-летнего опекунства отца над ней.

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«Я была под опекой 13 лет. Это действительно долгое время для того, чтобы оказаться в ситуации, в которой не хочется быть. Так что я, откровенно говоря, просто благодарна за каждый день», — рассказала Спирс на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

Она отметила, что радуется разным мелочам жизни, например, возможности иметь ключи от автомобиля, владеть банковской картой или покупать свечи.

«Это мелочи для нас, женщин, но они имеют огромное значение. И я благодарна за это. Это замечательно. Это действительно замечательно», — поделилась Спирс.

При этом певица подчеркнула, что не собирается «быть жертвой», добавив, что она «очень сильная женщина». Она также поблагодарила участников движения «Освободите Бритни», заявив, что те «спасли ей жизнь».

В посте к видеообращению Спирс добавила, что каждый день поражается тому, как ее семья и опекунство «смогли сделать то, что они сделали с ней».

«Я даже не упоминаю всех плохих вещей, которые они сделали по отношению ко мне и за которые они все должны быть в тюрьме», — сказала певица.

13 ноября стало известно, что суд в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния, официально освободил американскую певицу Бритни Спирс от опекунства ее отца Джейми Спирса.

Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору Джону Забелу, на чем настаивали сама артистка и ее адвокат Мэттью Розенгарт. Он сохранит за собой право выполнять планирование наследства и передавать внешние активы в существующий траст Спирс.

Поклонники артистки собрались у здания суда, чтобы поддержать ее. Сама певица не присутствовала на слушании.

Ранее, в августе, он сообщил, что готов отказаться от опекунства над дочерью и передать его другому лицу. Позже певица заявила, что отец вымогает у нее деньги за отказ от опекунства.

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