Мать Саакашвили рассказала о подавленном состоянии сына

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в военном госпитале в Гори заявила, что он находится в очень подавленном состоянии.

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, всё общество должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — заявила журналистам Аласания 24 ноября.

Ранее в этот день член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе сообщила, что в состоянии здоровья Саакашвили наметились улучшения. По ее словам, политик, объявивший ранее голодовку в тюрьме, смог немного пройтись по коридору Горийского госпиталя.

При этом еще 21 ноября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политику необходима помощь психолога и психиатра. Медик отметил, что возможно, для оценки состояния потребуется подключение иностранных специалистов.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день политик объявил голодовку.

Помимо этого, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.