Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили

В состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили наметились улучшения. Об этом 24 ноября сообщила журналистам член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.

По ее словам, Саакашвили, объявивший ранее голодовку в тюрьме, смог немного пройтись по коридору Горийского госпиталя.

«Всё идет по плану, есть улучшения. Пока трудно сказать, сколько времени понадобится для восстановления организма... Ему было немного трудно, однако вчера вечером смог немного пройтись в течение пяти минут. Понемногу мы добавим ему физическую нагрузку», — сказала она.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о том, что политику необходима помощь психолога и психиатра. При этом медик отметил, что возможно, для оценки состояния потребуется подключение иностранных специалистов. Также он подчеркнул, что нельзя сказать, что опасность миновала и всё хорошо.

Задержание Саакашвили состоялось 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Бывший грузинский лидер был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Помимо этого, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.