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Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили

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В состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили наметились улучшения. Об этом 24 ноября сообщила журналистам член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.

По ее словам, Саакашвили, объявивший ранее голодовку в тюрьме, смог немного пройтись по коридору Горийского госпиталя.

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«Всё идет по плану, есть улучшения. Пока трудно сказать, сколько времени понадобится для восстановления организма... Ему было немного трудно, однако вчера вечером смог немного пройтись в течение пяти минут. Понемногу мы добавим ему физическую нагрузку», — сказала она.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о том, что политику необходима помощь психолога и психиатра. При этом медик отметил, что возможно, для оценки состояния потребуется подключение иностранных специалистов. Также он подчеркнул, что нельзя сказать, что опасность миновала и всё хорошо.

Задержание Саакашвили состоялось 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Бывший грузинский лидер был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Помимо этого, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

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