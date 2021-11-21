Врач Саакашвили заявил о необходимости психолога и психиатра для политика

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в воскресенье, 21 ноября, предположил: для лечения политика надо подключать психолога и психиатра. Об этом он сообщил журналистам после посещения политика в военном госпитале в Гори.

По мнению врача, возможно для оценки состояния Саакашвили потребуется подключение иностранных специалистов.

Говоря о здоровье своего пациента, Капшидзе отметил, что не может сказать, что опасность миновала и всё хорошо.

«Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. <...> Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление», — цитирует врача «Интерфакс».

По его словам, первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но неврология вызывает обеспокоенность, и в ближайшие дни планируется приезд спецаилистов. Врач подчеркнул, что у таких больных имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации.

Помимо этого, медик указал, что Саакашвили чувствует себя в госпитале спокойнее, чем в тюремной больнице, благодарен врачам госпиталя и считает, что разница между двумя учреждениями большая. Однако возникла проблема с окном в палате. Политик требовал, чтобы в палату поступал солнечный свет и окно открывалось хотя бы на сантиметр. В итоге вопрос был решен.

Ранее в этот день Капшидзе заявил, что реабилитация грузинского экс-президента должна быть довольно долгой. Он подчеркнул, что у Саакашвили немало проблем, и прием лекарств еще не означает, что экс-президент обязательно вылечится.

20 ноября личный врач политика сообщил, что Саакашвили прекратил голодовку, объявленную 4 октября.

Осужденного политика в субботу доставили в военный госпиталь в сопровождении машин скорой помощи, автомобилей службы исполнения наказания и полиции. Также с экс-президентом были адвокаты и его личный врач.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии решило доставить экс-президента из реанимационного отделения тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.