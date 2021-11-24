Песков назвал обвинения Бастрыкина в адрес Моргенштерна прерогативой СК

Выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами, является прерогативой Следственного комитета (СК) РФ. Об этом в среду, 24 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова председателя СК Александра Бастрыкина о том, что российский рэпер Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях.

«Эта прерогатива — выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами — это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета, мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее, 23 ноября, Бастрыкин заявил, что Моргенштерн осуществляет продажу наркотиков в социальных сетях. Председатель СК также подчеркнул, что властям необходимо уделять внимание воспитанию молодежи, а не только образованию.

В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после слов Бастрыкина. По его мнению, председателя СК могли неправильно информировать, поскольку такие заявления не соответствуют действительности.

19 ноября СК начал проверку роликов Моргенштерна. По мнению следствия, творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. В отношении рэпера сейчас идут четыре проверки, в частности, следователи проводят анализ роликов рэпера в ТikТоk, а также на его YoTube-канале. Поводом для подобных следственных мероприятий стал клип на песню исполнителя Раblо.

В середине апреля в отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Поводом стали клипы «Розовое вино – 2» и Family. 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ. Музыканту грозил административный штраф до 1 млн рублей.