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В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина с президентом Сербии

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Президент России Владимир Путин встретится с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи, на повестке дня будут вопросы газа, коронавируса и ситуации на Балканах. Об этом в среду, 24 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля назвал предстоящие переговоры очень важными, так как Сербия — союзник и друг России, а двусторонние отношения двух стран носят особый характер.

«Что касается газа, да, мы неоднократно слышали заявления господина Вучича о том, что этот вопрос будет ставиться. Можно предположить, что, конечно, он будет тоже обсуждаться, будет на повестке дня. Конечно же, и вопросы борьбы с COVID будут затрагиваться и, что очень важно, ситуация на Балканах — не самая простая. И в целом обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожная», — пояснил Песков.

Переговоры Путина и Вучича состоятся в Сочи 25 ноября.

13 ноября сербский лидер признался, что у Владимира Путина всегда можно многому научиться. По его словам, Путин укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является тем, «кто возвысил Россию».

О своем намерении встретиться с Путиным президент Сербии сообщил 16 октября. Целью визита он назвал обсуждение цен на газ. 17 октября Вучич отметил, что в ходе предстоящего визита в РФ он планирует выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке.

7 октября Сербия выразила надежду на поставку российского газа по привлекательной цене. По заявлению министра по инновационному и технологическому развитию республики Ненада Поповича, в настоящее время ведутся переговоры о новом долгосрочном контракте между «Газпромом» и «Сербиягазом».

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