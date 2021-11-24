Ученые с задержанного судна «Академик Иоффе» вернутся в РФ 24 ноября

Команда судна «Академик Иоффе» направляется в Калининград в полном составе. Прибытие научной группы и экипажа планируется 24 ноября, сообщает телеканал «Известия».

Участников экспедиции везут на исследовательском судне «Академик Николай Страхов». Команда чувствует себя хорошо, ее обеспечили всем необходимым. «Академик Иоффе» остается на рейде в датском порту Скаген. Судно задержали по иску канадской туристической компании.

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