Патриарх Кирилл выразил соболезнования после ДТП с 45 погибшими в Болгарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с автокатастрофой в Болгарии, в которой погибли минимум 45 человек, в том числе 12 детей.

«С глубокой скорбью узнал о крупной аварии с автобусом, в результате которой погибли и пострадали десятки человек, в том числе дети. От лица Русской Православной Церкви приношу Вам и всему народу Северной Македонии свои искренние соболезнования», — говорится в тексте, опубликованном 23 ноября на сайте РПЦ.

Кроме того Патриарх Кирилл пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в аварии пассажирам.

«Разделяю вместе с родными и близкими погибших боль безвременной утраты, пребываю с ними в мыслях и молитвах. Желаю скорейшего исцеления пассажирам, получившим различные травмы», — добавил он.

Ранее в этот день свои соболезнования президенту Северной Македонии в связи с трагедией принес президент России Владимир Путин. Российский лидер также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

ДТП с туристическим автобусом в Болгарии произошло в ночь на 23 ноября на трассе София–Благоевград. По неподтвержденной информации, автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение, а затем загорелся. Отмечалось, что пассажиры оказались заблокированы в кабине.

По предварительным данным, из 52 находившихся в автобусе людей, выжили две женщины и пятеро мужчин, их госпитализировали. Как заявили сотрудники больницы в Софии, жизнь спасшихся пассажиров вне опасности. Погибли 33 взрослых и 12 детей.

По информации Reuters, автобус возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию.

Глава МВД Болгарии Бойко Рашкова, власти на данный момент не могут назвать точное число находившихся в сгоревшем автобусе людей, так как всех жертв еще предстоит идентифицировать.