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Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии после ДТП

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому после крупного ДТП, в котором погибли по меньшей мере 45 человек, включая 12 детей.

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«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной 23 ноября на сайте Кремля.

Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

ДТП с туристическим автобусом в Болгарии произошло ночью 23 ноября на трассе София–Благоевград. По неподтвержденной информации, автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение, из-за этого пассажиры оказались заблокированы в кабине. Транспортное средство загорелось.

Всего в автобусе ехали 52 человека, две женщины и пятеро мужчин выжили, они госпитализированы.

По предварительным данным, автобус возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию.

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