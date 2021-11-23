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Погибшие в сгоревшем в Болгарии автобусе возвращались из Турции

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Автобус, попавший в ДТП и сгоревший на трассе в Болгарии, возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Reuters со ссылкой источники.

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Отмечается, что туристы путешествовали двумя автобусами. На текущий момент непонятно, кто из пассажиров в каком автобусе находился.

Также известно, что за 30 минут до аварии пассажиры и водитель отдыхали на заправке на выезде из Софии.

По словам главы МВД Болгарии Бойко Рашкова, власти на данный момент не могут назвать точное число находившихся в сгоревшем автобусе людей, всех жертв еще предстоит идентифицировать.

При этом директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что тела жертв сгорели до неузнаваемости, опознать их можно будет, вероятно, только по ДНК.

Отмечается, что причиной аварии могла стать ошибка водителя или техническая неисправность.

Как заявили сотрудники больницы в Софии, жизнь спасшихся семи человек вне опасности.

ДТП с туристическим автобусом в Болгарии произошло ночью 23 ноября на трассе София–Благоевград. По неподтвержденной информации, автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение, из-за этого пассажиры оказались заблокированы в кабине. Транспортное средство загорелось. В результате по меньшей мере 45 человек погибли, включая 12 детей.

Всего в автобусе ехали 52 человека, две женщины и пятеро мужчин выжили, они госпитализированы.

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