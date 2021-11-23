Минимум 33 взрослых и 12 детей погибли в ДТП с автобусом в Болгарии

По меньшей мере 45 человек. включая 12 детей, погибли в аварии с туристическим автобусом в Болгарии, сообщает во вторник, 23 ноября, агентство БГНЕС.

ДТП произошло около 03:00 (04:00 по мск) на трассе София - Благоевград.

«На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехало 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек», — подтвердил агентству начальник местной пожарной охраны.

В результате происшествия выжили две женщины и пятеро мужчин, они госпитализированы.

Сообщается, что пожар произошел в результате несчастного случая, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Движения в обоих направлениях автомагистрали на участке от развязки Даскалово до — Долна Диканья временно ограничено из-за горящего автобуса.

Автобус, сообщило агентство, имеет македонскую регистрацию. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования в связи с инцидентом. Он уточнил, передает агентство БТА, что личность пассажиров еще не известна, в машине были дети.

По имеющейся информации, автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение.

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