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Попова предупредила о риске осложнения ситуации с гриппом в России
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Попова предупредила о риске осложнения ситуации с гриппом в России

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В России в ближайшее время существует высокий риск осложнения ситуации с гриппом. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Иммунизация против гриппа <…> продолжается, но уровни охвата на сегодняшний день недостаточны: это 36% от совокупного населения, наша планка — 60%. Развитие эпидпроцесса по гриппу продолжается», — заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Глава ведомства добавила, что еженедельно в России выявляют не меньше 200 образцов вирусов гриппа AH3N2, что говорит о высоких рисках осложнения эпидемиологической ситуации в ближайшее время.

17 ноября Попова назвала всех россиян, которые переболели COVID-19, новой группой риска по гриппу. Вместе с тем Попова напомнила, что в группу риска также попадают граждане, у которых наблюдаются эндокринные патологии, хронические болезни легких и сердца.

1 ноября в Роспотребнадзоре рассказали, что вопросы о вакцинации стали самыми популярными на горячей линии о профилактике гриппа..

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.

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