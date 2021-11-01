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Вопросы о вакцинации стали самыми популярными на горячей линии о профилактике гриппа

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Специалисты горячей линии Роспотребнадзора о профилактике гриппа в России чаще всего отвечали на вопросы о прививках против гриппа и противопоказаниях. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщается на сайте ведомства.

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В период с 4 по 15 октября специалисты провели более 68 тысяч консультаций. Чаще всего россияне интересовались противопоказаниями, подготовкой, а также пунктами вакцинации против гриппа.

«Самыми популярными стали вопросы об иммунизации против гриппа — где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции и другие, — 14 тысяч обращений», — приводит сообщение ведомства телеканал «360».

Восемь тысяч сообщений поступило о вакцинах против гриппа, их составе и совместимости с другими вакцинами, их эффективности, производителях, а также наличии их в медицинских организациях. Также около восьми тысяч вопросов касались неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ.

Кроме того, специалисты отвечали на вопросы об использовании масок. 2,7 тысячи обращений были связаны с противовирусными препаратами и их наличием в аптеках.

27 октября врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал «Известиям» о правилах совместного введения вакцин от коронавируса и гриппа. По его словам, вводить эти вакцинные препараты нужно разными шприцами и в разные части тела.

Ранее в этот день Минздрав России одобрил одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату.

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