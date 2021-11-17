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Попова назвала переболевших COVID-19 новой группой риска по гриппу

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Всех граждан, которые переболели COVID-19, необходимо прививать от гриппа, таких россиян можно назвать новой группой риска. Об этом заявила в среду, 17 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

«Для нас сегодня диагностика крайне важна, но в сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно привить то население против гриппа, которое мы можем успеть привить. Это нужно делать прямо срочно», — подчеркнула Попова.

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Она уточнила, что переболевшие COVID-19 — это новая группа риска. Вместе с тем Попова напомнила, что в группу риска также попадают граждане, у которых наблюдаются эндокринные патологии, хронические болезни легких и сердца.

Кроме того, по ее словам, в данную категорию также входят пожилые люди, беременные и маленькие дети.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. При этом она указала, что в мире этот показатель также составляет менее 1% — около 0,75–0,76%.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что темпы вакцинации от коронавируса среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю. В то же время министр рассказал, что в настоящий момент более 41 млн человек в стране привито от гриппа.

Заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко в понедельник обратила внимание на то, что ревакцинация нужна в первую очередь тем людям, которые находятся в группе риска.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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