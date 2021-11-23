Сенатор осудила отправку военных советников и оружия США на Украину

Сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди 23 ноября прокомментировала намерение Вашингтона отправить на Украину военных советников и вооружение.

По ее словам, усиленная милитаризация Украины требует «внимательного анализа, жесткой оценки и ответных мер реагирования».

Ковитиди считает, что наращивание украинского военного контингента в районах, граничащих с Россией и Белоруссией, а также массовые поставки оружия напоминают ситуацию в Грузии в 2008 году (вооруженный конфликт в Южной Осетии. — Ред.).

«В действиях заокеанских кураторов Украины четко прослеживается умысел на совершение военной провокации с целью трансформации вялотекущего, по мнению американцев, конфликта у границ с Россией в горячую фазу», — сказала сенатор Российской Федерации.

Ковитиди назвала «открытым вызовом» игнорирование Украиной исполнения минских соглашений и комплекса мер по их выполнению.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант, при котором Вашингтон отправит на Украину военных советников, а также новое оборудование, включая вооружение. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 22 ноября отказалась комментировать информацию об отправке оружия на Украину.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В Госдуме заявили, что целью данных фейковых вбросов является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют военные базы США и НАТО.

Комментируя сообщения о перемещении российских войск, депутат Виктор Водолацкий подчеркнул, что даже офицеры ВСУ говорят, что никакой концентрации военных РФ нет. Там просто находятся войска, которые расквартированы в этих регионах.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.