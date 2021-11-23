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США рассматривают отправку военных советников и оружия на Украину

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант, при котором Вашингтон отправит на Украину военных советников, а также новое оборудование, включая вооружение. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

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Утверждается, что соответствующее решение может быть принято из-за опасений Штатов, связанных с Россией. Американские СМИ распространяют информацию о якобы готовящемся вторжении сил РФ на Украину. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

По информации телеканала, пакет помощи представят на фоне заявлений Киева, который продолжает говорить о якобы подготовке вторжения в январе 2022 года. Предположительно, вместе с советниками на Украину могут отправиться минометы и ПТРК Javelin.

Кроме того, сообщается, что Пентагон может переправить на Украину часть вооружений, которые планировали предоставить властям Афганистана до падения правительства летом 2021 года. В том числе рассматривается вариант с вертолетами.

В этот же день Псаки отказалась комментировать информацию об отправке оружия на Украину.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В Госдуме заявили, что целью данных фейковых вбросов является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют военные базы США и НАТО.

Комментируя сообщения о перемещении российских войск, депутат Виктор Водолацкий подчеркнул, что даже офицеры ВСУ говорят, что никакой концентрации военных РФ нет. Там просто находятся войска, которые расквартированы в этих регионах.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

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