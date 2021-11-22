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Датские заводчики норок подали на государство коллективный иск

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Датские заводчики норок требуют компенсаций от государства. Фермеры считают, что им недоплатили за животных, убитых из-за угрозы распространения COVID-19, передает телеканал «Известия». До начала пандемии Дания была крупнейшем поставщиком ценного меха на мировой рынок. В ноябре 2020-го власти решили уничтожить все поголовье. За месяц по всей стране было убито 15 млн особей. На возмещение убытков заводчиков ЕС выделил €1,8 млрд. За каждую шкуру платят 250 крон, но за год цены сильно выросли. Фермеры добиваются выплаты ещё 600 млн крон упущенной выгоды. 700 звероводов подали на государство коллективный иск в суд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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