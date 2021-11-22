В Германии активно распространяется подделка сертификатов о вакцинации

В Германии процветает бизнес на подделке паспортов вакцинации от COVID-19, сообщает немецкий Первый канал. Фальшивый сертификат, который подтверждает прививку, легко заказать в интернете, бумажка стоит в среднем €150. Легализовать подделку и перевести ее в цифровую форму можно в любой аптеке, передает телеканал «Известия». Получается, что обязанность распознавать фальшивые паспорта вакцинации в Германии легла на провизоров. Немецкие аптекари призывают улучшить защиту прививочных сертификатов от подделки. Пока даже на всемирном паспорте вакцинации ВОЗ нет ни голограммы, ни магнитной полоски. Мошенникам в Германии все-таки осложнили жизнь, теперь предъявителей поддельных свидетельств о прививке тоже будут наказывать.

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