«Достать зрителя из автомобиля 60-х и шандарахнуть его по башке хоррором»

Автор популярных комедий нулевых Эдгар Райт представляет свою новую работу «Прошлой ночью в Сохо», и она совсем не похожа на прошлые. Это хоррор о студентке, которой мерещатся опасные призраки, потому что в ее комнате когда-то давным-давно было совершено зверское убийство. Перед выходом фильма в прокат «Известия» обсудили его с самим Райтом, автором сценария Кристи Уилсон-Кернс и актерами Аней Тейлор-Джой и Мэттом Смитом.

«Давайте сначала договоримся о правилах»

— Эдгар, публика любит ваши комедии, вашу социальную сатиру, и вы в этом очень сильны. Почему решили пойти другим путем в этот раз?

Эдгар Райт: Не знаю... Я бы сказал, у меня уже довольно давно в голове зрела мысль сделать нечто более мрачное и серьезное. То есть в каком-то смысле работа над этой картиной заняла много лет . Просто нужно было найти какой-то способ, чтобы эта смутная идея смогла пробиться к свету и реализоваться. Увидеть экран. Я долго размышлял над этим, как-то вынашивал. В конце концов, меня привлекал в этом и некий вызов самому себе: сложность жанрового кино такого рода заключается в том, что ты не можешь испугать зрителя, пока не начинаешь рассказывать о том, что пугает тебя самого.

— Так чего вам хотелось больше? Напугать зрителя? Воссоздать шарм 1960-х? Или сделать умный триллер-хоррор для требовательной аудитории?

Эдгар Райт: Пожалуй, я хотел достать зрителя из автомобиля шестидесятых и шандарахнуть его по башке хоррором !

— Критики видят тут влияние Дарио Ардженто, Романа Поланского — вы на кого-то равнялись?

Эдгар Райт: Вы знаете, больше, чем снимать кино, мне нравится запоминать ощущения от просмотра чужих фильмов и стараться передать их через свои. Это как ретрансляция или… я не знаю, но мне очень нравится смотреть кино, я много смотрю.

Конечно, я смотрел, знаю, преклоняюсь перед режиссерами, которых вы назвали, но я еще и фанат, например, Майкла Пауэлла и Альфреда Хичкока. Но и Антониони тоже, между прочим. Всё это кино, которое вдохновляет, заставляет чувствовать. Когда сам делаешь картину, пытаешься нащупать, найти собственную перспективу, точку зрения на всё это. Как ты думаешь и чувствуешь всё это, можешь ли посмотреть из сегодняшнего дня, осовременить?

Достать зрителя Режиссер Эдгар Райт Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

— Кристи, вы, похоже, уютнее чувствуете себя в прошлом, чем в настоящем. Признайтесь, когда бы вам больше хотелось жить, сейчас или в 1960-е?

Кристи Уилсон-Кернс: Ой, давайте сначала договоримся о правилах! Можно ли мне, например, сгонять в прошлое в гости и вернуться? Или: если отправлюсь, то должна буду остаться там навсегда? Ну, в общем, если у вас есть возможность свозить меня в шестидесятые, то я обеими руками за, отправляемся немедленно! Но потом, уж вы не обижайтесь, я совершенно точно рассчитываю вернуться. Хочу жить в ревущие двадцатые двадцать первого столетия!

— Почему?

Кристи Уилсон-Кернс: Например, сегодня гораздо проще быть женщиной. У меня может быть кредитная карта, я могу владеть собственностью, знаете, масса приятных мелочей.

Аня Тейлор-Джой: Ровно то же самое хотела сказать. Как женщина, я не могу не согласиться, что сейчас всё обстоит гораздо лучше. По-моему, очевидно, что мы проделали большой путь, и не хотелось бы от этого отказываться. Даже несмотря на все достижения в музыке и моде на тот момент. Очень обидно, когда к тебе только из-за твоего пола начинают относиться как к пассажиру второго класса, только ты этот класс не можешь повысить, просто доплатив за билет. Не так легко от этого уйти, это ведь тысячи и тысячи лет тотального подавления. Такие вещи мгновенно не решаются, но возвращаться к этому нет никакого желания.

Мэтт Смит: Я бы прямо сейчас туда полетел, на недельку. Очень хочется попробовать всё, что там готовили, люблю хорошо поесть. Я бы взял туда свою собаку, без нее точно никуда.

Аня Тейлор-Джой: Главный плюс был бы в том, что там ни у кого не было бы мобильных телефонов. По-моему, без них действительно гораздо лучше, мобильники — это ужасно. Вот это уже действительно веский аргумент!

Достать зрителя Кадр из фильма «Прошлой ночью в Сохо» Фото: UPI

Эдгар Райт: Что касается меня, то я с удовольствием отправился бы в 1960-е, но тоже с условием возвращения. Есть одно условие — надо обязательно иметь при себе правильные купюры старого образца. Представляете, как глупо было бы так долго мечтать о том времени и в конце концов оказаться там с деньгами, на которые ничего нельзя купить! Поэтому как угодно, но обязательно решите эту проблему, чтобы мы могли двинуться в путь. Обменяйте деньги!

«Это такой крестовый поход во времени»

— 1960-е — это музыка, костюмы, шоу, но и неравенство. Ваш фильм ведь говорит о том, над чем сейчас шутила Кристи: быть женщиной в те времена было непросто.

Эдгар Райт: Когда я снимал этот фильм, мне важно было показать, как сталкивается ваше восприятие того десятилетия с реальной эпохой. С тем, что на самом деле там было. Поэтому первым делом, еще до того, как к работе подключилась Кристи, я провел свое собственное исследование. Собирал истории людей, буквально коллекционировал их. Получился некий приличного размера документ, эдакое досье на эпоху, а потом я позвал Кристи, чтобы она помогла мне со сценарием, и показал ей, что нарыл. Когда она увидела, сколько там всего, по-моему, первой реакцией было что-то вроде: «Так, всё, пожалуй, пойду-ка я».

Кристи Уилсон-Кернс: Ну нет, это была великолепно проделанная работа, я помню. Мне очень дорого в этом фильме то, что ты оглядываешься назад, проникаешь в прошлое всё глубже и постепенно происходит деромантизация. Это такой крестовый поход во времени, и твое мироощущение разворачивается на 360 градусов, многое меняет очертания, и ты сам меняешься. Мне как раз вот это и нравится больше всего.

— Мэтт, у вас персонаж довольно необычный. Почему захотели сыграть его?

Мэтт Смит: Это всегда притягательно — побыть кем-то с темной стороны. Меня сразу заворожил сценарий, в нем сразу содержится эта интрига — столкновение прошлого и настоящего, это цепляет, ты начинаешь думать об этом, воображение что-то достраивает. Короче, это круто. Ну и все части этого проекта вызывали только восторг, а когда я узнал, с кем снимаюсь, это уже вообще был потолок.

Достать зрителя Режиссер Эдгар Райт, актеры: Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Майкл Аджао и автор сценария фильма «Прошлой ночью в Сохо» Кристи Уилсон-Кернс Фото: Global Look Press/ Dave Bedrosian via www.imago-ima

Аня Тейлор-Джой: После выхода моей первой картины «Ведьма» Эдгар стал первым режиссером, который немедленно встретился со мной и предложил сделать фильм. То есть это было за три года до того, как мы начали реально снимать эту картину : я уже была в проекте! Работать с Эдгаром — сплошное и ни с чем не сравнимое удовольствие, я ни на секунду не пожалела.

— Как бы вы сформулировали, почему всем так нравится работать с Эдгаром?

Аня Тейлор-Джой: Потому что он не просто режиссер. То есть для меня как для артиста, он не только постановщик, человек, который позвал меня сниматься на свою картину. Он прежде всего друг!

Мэтт Смит: И друг, и учитель! Я лично узнал очень много нового и о 1960-х, и о музыке, и о кино — прежде всего о кино, я никогда не встречал человека, который знал и любил бы кино больше, чем Эдгар. И с ним сразу находишь контакт, с ним легко, у него со всеми общий язык. Слово «работа» тут совсем не к месту, это так не называется.

— Вы ругаете прошлое за отсталость и косность, но почему-то сейчас больше всего фильмов снимается именно о прошлом.

Аня Тейлор-Джой: Наверное, в этом есть какой-то эскапизм, сейчас все-таки человечество проходит через серьезные испытания, всем тяжело. Трудное время. Но если говорить не об искусстве, а о нашей реальной жизни, то здесь очень важно, мне кажется, не сдаваться, не отступать, а стоять на своем. Бороться за наше будущее. Если мы всё время будем рыться в прошлом и тосковать по нему, то можем упустить что-то важное и оказаться не готовыми к тому, что нас ждет. А надо быть бдительными!