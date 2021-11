«Нам было важно рассказать историю об отважной женщине»

Средневековый триллер Ридли Скотта об изнанке рыцарства «Последняя дуэль» — одна из главных киноновинок сезона. Сюжет основан на фундаментальном труде Эрика Джагера The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France (в русском переводе — «Последняя дуэль. Правдивая история преступления, страсти и судебного поединка»). Автор книги 10 лет собирал документы, чтобы рассказать о последнем узаконенном судебном поединке во Франции, который произошел в XIV веке в провинции Нормандия. Киноверсия получилась слишком мрачной и жестокой, чтобы стать хитом проката, но она претендует на престижные премии, культовый статус и заслуженное место среди лучших работ постановщика «Чужого», «Гладиатора» и «Марсианина». «Известия» пообщались с Беном Аффлеком, который в этом проекте выступает в нескольких ипостасях (сценарист, продюсер, актер), а также со сценаристкой фильма Николь Холофсенер .

«Фильм — о людях, которые не способны распознать базовые человеческие свойства женщин»

— Фильм состоит из трех новелл — в каждой излагается точка зрения одного из героев на трагедию и предшествовавшие ей события. Картину уже сравнивают с «Расёмоном» Акиры Куросавы: одна версия происходящего, другая версия — и все верны по-своему.

Николь Холофсенер: Если кто-то думает, что «Последняя дуэль» — это фильм из разряда «он говорит вот это, а она говорит вот это», то этот человек просто невнимательно смотрел .

Бен Аффлек: Сам факт такой интерпретации вызывал скорее наше любопытство по поводу этого человека — это было совершенно очевидно для нас. Ну это же странно. А потом мы столкнулись с тем, что подобная реакция была у многих. Как будто мы хотели дать понять, что героиня может рассказывать о себе правду, а может и врать. Но нам кажется, что в этом плане в первую очередь бросается в глаза точка зрения героя Адама Драйвера, чье восприятие пропущено через глубочайший нарциссизм, жестокий, эгоистичный. И вследствие этого своего качества он как раз и воспринимает центральное событие фильма настолько отлично от других .

— Николь, героиня фильма, обвинила друга своего мужа в изнасиловании. Муж вызывает его на дуэль, и если он победит, то будет считаться, что он прав, потому что победа произошла по воле небес. А если проиграет — то его жену обвинят в клевете. Опять же — такова воля небес. Об этой женщине, Маргарите де Карруж, известно не так много. Вы ее всю «изобрели» заново?

Николь Холофсенер: Маргарита как персонаж — это был настоящий вызов для сценариста. Создавать, придумывать ее было одновременно очень увлекательно и очень грустно. Но я восхищалась ей. Мне кажется, она была невероятно храброй и честной . Писать о таком человеке — сплошное удовольствие.

— «Последняя дуэль» — это фильм, который многое заставляет переосмыслить. Вы этого хотели?

Бен Аффлек: Мы хотели, чтобы зритель, когда будет смотреть кино, почувствовал что-нибудь. Мне кажется, такая цель стоит всегда, но с этим фильмом — особенно. Потому что он о людях, которые не способны распознать даже базовые человеческие свойства других людей. Прежде всего — женщин. Ну, я молчу уже про классовое расслоение, крестьян и прочее . Общество было пропитано строгой иерархией, которая была связана с классом, полом, наследственностью. Лишь у единиц получалось устроить свою жизнь по собственному усмотрению.

Мы хотели напомнить о том, как важно иметь в себе силы и способности увидеть людей такими, какие они есть. Обнаружить, что все заслуживают уважения, всем нужна возможность развиваться самим и развивать свою семью, быть счастливыми. Ведь тогда целые сегменты общества были лишены этих прав. Более того: совершенно ясно, что для очень многих людей в мире ситуация с тех пор мало изменилась .

Мы не хотели никому преподать урок, и мы не притворяемся, что открыли нечто новое. Нам было важно рассказать историю об отважной женщине, которая сделала невероятное. И особенно здорово, что всё это случилось на самом деле . То есть ты смотришь кино и поражаешься тому, что ведь так оно и было в действительности! Это только усиливает эффект, вызывает особую эмпатию.

«Каждый злодей — герой своей собственной истории»

— Бен, ваш персонаж, граф Пьер Алансонский — по сути, злой гений этой истории — всячески провоцирует ссору и дуэль двух друзей. Он принадлежит своему времени — или это всё только его личные качества?

Николь Холофсенер: Давайте сначала я скажу правду: Бен ничего не играл. Он на самом деле именно такой, поверьте мне! Так что ничего не нужно оправдывать эпохой, это вот такая его личность и есть.

Бен Аффлек: Да, раз об этом начали, то я, пожалуй, признаюсь. Это всё правда, всё про меня.

Если серьезно: ну слушайте, если ты актер-статист, но играешь Юлия Цезаря, то получится не Цезарь, а статист. Это понятно. А каждый злодей — герой своей собственной истории. Ты плохо делаешь свою работу как актер, сценарист или даже режиссер, если ты не пытаешься вложить какой-то смысл, какое-то понимание того, почему персонаж делает то, что он делает. Иначе вообще нет резона придумывать и рассказывать какую бы то ни было историю . Она же должна корениться в действительности, а там всегда есть какие-то причины, связи, смыслы.

Например, в «Последней дуэли», если говорить о самой истории, было огромное количество трудностей разного характера. Это ведь сюжет не самый обычный и не самый привычный для нас. В нем есть нечто монструозное, варварское, бесчестное . Ну как в такое вдохнуть смысл, наполнить жизнью? Мы долго ломали над этим голову и в итоге пришли к выводу, что нужно создать некий собственный универсум, сконструировать реальность, основанную на нашем культурном базисе, наших знаниях и социальных институтах. А потом мы пропустили эту реальность через призму восприятия нескольких персонажей . Так мы и получили тот результат, который вас настолько шокировал.

— Вы говорите так, словно в Средневековье не было ничего веселого и жизнеутверждающего. А оно было — это показано в том числе и в фильме.

Николь Холофсенер: Конечно, было. Ведь люди всегда остаются людьми. Они и тогда жили своей обычной жизнью, получали удовольствие от каких-то вещей, по-своему развлекались . То есть они были людьми в полном смысле этого слова. Знаете, когда нам про наш фильм начинают говорить, что он серый и мрачный, я не очень с этим согласна. С возрастом начинаешь понимать, что человечество мало изменилось, и если что-то в фильме о событиях тысячелетней давности поначалу кажется странным, то потом понимаешь, что оно есть и вокруг нас. Везде есть хорошее и плохое . Везде интересно.

«Все люди ищут счастья, но некоторые лишены эмпатии»

— Есть мнение, что центральная тема фильма — эгоизм. А вы какую самую страшную вещь сделали в жизни из эгоизма?

Николь Холофсенер: Я никогда эгоистичной не была. Всегда думаю о других людях. Сегодня очень многое построено на заботе о себе, внимании к себе, уходу за собой, и тут, мне кажется, один шаг до нарциссизма, самолюбования и того самого эгоизма. Причем тебе все твердят, что это для твоего же блага .

Бен Аффлек: Да, это очень любопытный культурный тренд. Уже все занимаются познанием самих себя через соцсети, репрезентацией себя, позиционированием себя, проецированием себя через интернет. Если копнуть поглубже, то речь идет о чистой воды солипсизме в каком-то вульгарном понимании этого термина .

Но вообще, скажу вам честно, я на своем веку встретил некоторое количество действительно ужасных, отвратительных, омерзительных людей — и понял о них одну важную вещь. Все они очень хотят быть счастливыми, как и остальные. То есть вообще все люди на свете ищут счастья! Мне понадобилось время, чтобы принять этот факт. Все хотят, чтобы их нужды были удовлетворены, а мечты — сбылись. Но проблема в том, что некоторые из обитателей Земли лишены эмпатии. Ну или им ее в какой-то мере не хватает. Не хватает сочувствия, не хватает даже простой мысли о том, что чувствует человек, который находится рядом с ними. И вот неспособность понять это, почувствовать, задуматься об этом лежит в корне любого эгоизма .

— А как вы для себя формулируете главную тему фильма?

Николь Холофсенер: «Последняя дуэль» — о рыцарстве и о гендере. О тщеславии и гордости, о ревности и мести. Фильм не о том, что нужно защищать женщину. Он о том, чтобы выиграть дуэль и сохранить лицо. У женщин там нет идентичности, нет защищенности, нет прав . Сначала они — собственность своих отцов, потом — мужей, которые тоже становятся отцами своих дочерей. Полное неравноправие полов.

Бен Аффлек: Неравноправие полов тут при этом довольно коварное. Потому что рыцарский кодекс умело оперирует эдакой, знаете ли, идеей благородной защиты женщины, культом прекрасной дамы . Ее возносят на пьедестал. А реальность — под этой вуалью.

Знаете, моя дочь недавно прочитала «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, мы обсуждали этот роман, и она заметила, что Диккенс прибегает к своему типичному приему: помещает женщину в рамку и делает ее символом чистой естественности или чего-то подобного . То есть она сразу уловила противоречивость и лицемерие такого взгляда. Это же означает, что мы мысленно возвышаем женщину, чтобы это возвысило и нас самих, чтобы мы погрузились в созерцание каких-то идеальных отношений и любование ими, забыв о том, что женщины — прежде всего люди . Такими жестами мы отрицаем их человечность.

Кстати, моя дочь говорит по-русски и очень хочет съездить как-нибудь в Россию, посетить Москву . Посоветуете, где ей остановиться? Шучу. Она всё равно не станет меня слушать.