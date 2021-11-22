Диетолог назвала безвредную ежедневную норму шоколада

Диетолог Марина Аплетаева назвала ежедневную норму шоколада, которая безвредна для фигуры и здоровья. Об этом 22 ноября сообщает «Ридус».

«Шоколад совершенно необязательный продукт в рационе, без которого человек спокойно может обходиться всю свою жизнь. Однако если вам трудно жить без шоколада, то в среднем ежедневно можно съедать около 15 г, но не больше», — сказала она.

По ее словам, лучше отдать предпочтение темному шоколаду, в котором содержится минимум 50% какао, и отказаться от молочного, так как в нем много сахара.

Также Аплетаева посоветовала не есть каждый день кондитерские изделия людям, у которых сахарный диабет, преддиабет, аллергия или болезни ЖКТ.

В качестве альтернативы шоколаду в таком случае она предложила заменить его мармеладом или сухофруктами, поскольку они содержат пищевые волокна, тормозящие усвоение сахара.

Ранее, 16 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасные для здоровья шоколадные конфеты. По ее словам, в шоколаде содержится большое количество антиоксидантов и он обладает антибактериальными свойствами. Кроме того, он поддерживает иммунитет.

В августе Соломатина отметила, что шоколад можно добавить в ежедневный рацион, поскольку он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу мозга. А кроме того, он содержит большое количество полифенолов и ресвератрол, который присутствует в красном вине.