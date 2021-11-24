«Верни с процентами»: россиянин подал на девушку в суд с требованием компенсировать расходы на нее

Тренер из Екатеринбурга подал в суд на свою бывшую девушку с требованием компенсировать траты, совершенные во время совместной жизни. Свои расходы вместе с процентами он оценил в 600 тыс. рублей. В иске мужчина указал, что помогал подруге выплачивать ипотеку, сама же девушка утверждает, что ее бывший молодой человек «решил взыскать всё, включая траты на маникюр, еду и прокладки» . Можно ли заставить человека вернуть потраченные на него средства — выясняли «Известия».

В суд на бывшую

В Екатеринбурге фитнес-тренер Сергей подал в суд на бывшую девушку Наталью, потребовав вернуть потраченные на нее деньги. По его подсчетам, все расходы вместе с процентами составили около 600 тыс. рублей.

О случившемся Наталья рассказала в социальных сетях. По словам девушки, они с молодым человеком два года жили в ее квартире и вели совместный быт. Весной прошлого года пара рассталась, а еще год спустя девушке неожиданно пришло письмо с исковым заявлением, где были подсчитаны все траты на нее.

«Когда мы начали встречаться, бывший снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою в ипотеку, вот и решили мы жить у меня. Договорились, что все делаем вместе, — написала она. — И вот, после расставания прошел год — и он решил взыскать с меня все, включая маникюр, еду и прокладки!»

Верни с процентами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К своему сообщению Наталья добавила фотографию иска, в котором молодой человек указал, что «перечислял ответчику денежные средства на оплату ипотеки за квартиру», фактически «передавая деньги в долг». По этой причине, заявил истец, отношения «необходимо квалифицировать как возникшие из неосновательного обогащения, которые ответчик обязан вернуть с процентами за пользование чужими средствами».

В общей сложности мужчина попросил Наталью вернуть ему 559,9 тыс. рублей за «неосновательное обогащение», проценты за год в сумме 25,9 тыс. рублей и расходы на адвоката в размере 30 тыс. рублей.

«Никогда не вытаскивала грязное белье на всеобщее обозрение, но тут, думаю, не стоит молчать, поскольку такого унижения я еще не испытывала», — подытожила девушка, отметив, что уже готовится к суду и собирается взять кредит — на услуги адвоката.

Невысокие отношения

По мнению адвоката Дмитрия Палтусова, суд вполне может встать на сторону истца — у молодого человека есть все выписки из банка, подтверждающие, что он ежемесячно переводил девушке деньги, и в своем иске он утверждает, что якобы давал их в долг.

— Девушка в данном случае может доказать, что молодой человек проживал в ее квартире — это можно сделать при помощи свидетелей, квитанций за коммунальные платежи, которые она оплачивала. Возможно, подав встречный иск, ей удастся взыскать с него половину от стоимости пользования жильем, — отмечает собеседник «Известий».

Как отмечает юрист, для того чтобы избежать неприятных последствий, девушке нужно было подписать с мужчиной договор, где указать, что он имеет право проживать в ее квартире, но за это ежемесячно платит какую-то сумму денег. Но пара ограничилась устными договоренностями, наличие которых жительнице Екатеринбурга придется доказывать в суде. А суд, по утверждению Палтусова, «обычно встает на сторону того, у кого есть документы и чеки».

Верни с процентами Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— В моей практике была похожая история, когда мужчина после расставания с сожительницей взыскал с нее стоимость подаренных шубы и шарфа. Суд не внял доводам, что они жили вместе (мы даже приводили свидетелей), а шуба была подарком, сделанным во время отпуска в Греции. Истец предъявил чеки и заявил, что передал шубу ответчице, а она ему не заплатила. В итоге суд взыскал с нее полную стоимость подарка, — рассказывает адвокат.

Судебные стратегии

В свою очередь, ведущий юрист «Европейской юридической службы» Олег Черкасов в беседе с «Известиями» подчеркивает, что режим общей совместной собственности супругов возникает в случае заключения между ними брака в установленном законом порядке органами ЗАГС.

Как считает юрист, у молодого человека есть шансы взыскать что-либо с бывшей сожительницы. Факт получения денег, переведенных на счет, подтверждается банковскими выписками, к тому же перевод носил систематический характер.

— Истец ссылается на то, что переводил деньги для оплаты по кредитном договору, — говорит собеседник «Известий». — В целом ситуация может подпадать под действие ст. 1102 ГК РФ («Обязанность возвратить неосновательное обогащение»). Согласно ей, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Таким образом, всё сводится к тому, сможет ли девушка доказать обоснованность получения денег и наличие встречного предоставление.

Верни с процентами Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Таким предоставлением, по словам юриста, может быть предоставление жилья для проживания. То есть ответчица может избрать позицию, что она сдавала жилье и получала за это деньги.

— Говоря о том, можно ли компенсировать траты на человека (оплата в ресторанах, покупки в магазинах), нужно отметить, что гражданское законодательство содержит такой механизм, как исполнение обязательства третьим лицом, — добавляет Черкасов. — Если третье лицо было уполномочено на оплату, то в дальнейшем оно может потребовать от человека возмещения данных расходов. Однако и здесь всё упирается в то, будет ли представлены доказательства, что, например, девушка попросила молодого человека оплатить за нее товар или услугу. Если подытожить, то решение по подобным спорам зависит от аргументации сторон и представленных доказательств.

Можно ли вернуть подарки?

По словам юриста Ирины Мининой, основания для возврата подарков также перечислены в законодательстве. Так, даритель вправе потребовать вернуть вещь, в случае если второй человек умышленно причинил ему телесные повреждения или совершил покушение на его жизнь (жизнь близких родственников) либо если обращение человека с подарком, представляющим для дарителя большую нематериальную ценность, создает угрозу его безвозвратной утраты.

— Также даритель может потребовать возврата подарков (как денежных, так и вещей), если сможет доказать неосновательное обогащение со стороны одаряемого , — добавляет юрист. — Однако сам процесс доказывания будет сложным: необходимо учитывать время, прошедшее с момента дара, факт вручения именно дарителем и т.д.

В качестве примера собеседница «Известий» приводит случай из практики Верховного суда (ВС), когда один из гражданских супругов потребовал возврата имущества и денег, переданных второму период их совместного проживания. Однако суд посчитал, что траты совершались в силу личных отношений сторон, когда они жили вместе, и никаких обязательств между ними не было. Истец тратился добровольно и безвозмездно, поэтому оснований для взыскания неосновательного обогащения судья не нашел.

— Учитывая вышеуказанную позицию ВС, полагаю, что компенсация расходов на рестораны, иные расходы на быт маловероятны, поскольку истец совершал указанные траты в силу личных отношений при отсутствии обязательств между сторонами, — считает юрист.

Вопреки мнению коллег, Минина полагает, что в данном случае обвинить девушку в неосновательном обогащении будет затруднительно, поскольку у истца нет доказательств передачи денег в качестве займов.

— Таким образом, указанные средства перечислялись в связи с несуществующим обязательством, в силу личных отношений, а в этом случае закон устанавливает запрет на возврат таких средств, — заключает собеседница «Известий».