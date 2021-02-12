Бракобюджетный процесс: большинство российских семей ведет общую казну

Наиболее популярная форма организации семейных финансов в России — общий бюджет, его ведут 76% россиян. Об этом говорится в опросе НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» (есть у «Известий»). Только 11% граждан признались, что в их семьях казна смешанная, а полностью раздельные траты оказались совсем не популярными у россиян. При этом 54% опрошенных убеждены, что доживут до старости со своим партнером, но степень уверенности напрямую зависит от уровня дохода: чем он выше, тем больше убежденность в длительности союза. Предпочтения россиян в области семейных финансов обусловлены низким уровнем грамотности, повысить который можно с помощью школьных уроков и кампании в СМИ, заявили эксперты.

Любовь и деньги

НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» спросили россиян о том, как их семьи распоряжаются деньгами и считают ли они важным делать совместные накопления. Большинство граждан (76%) заявили, что в их семьях ведется общий бюджет. Еще 11% признались, что он смешанный: деньги на совместные расходы они отправляют в общий котел, но средства сверх этого оставляют себе на личные нужды. Полностью раздельный бюджет у россиян не востребован, доля предпочитающих такой способ составляет лишь 2%. Ситуации, когда семью содержит исключительно муж (3%) или жена (0,4%) также встречаются редко.

При этом около половины опрошенных сообщили, что откладывают деньги на разные цели, приводятся в исследовании слова вице-президента Сбербанка Игоря Мамонтова. Порядка 27% делают это постоянно и еще 22% время от времени. Более того, 13% из них уже имеют общие пенсионные накопления, а 40% планируют начать это делать в ближайшее время.

Респондентов также просили ответить на вопрос «Как вы думаете, ваша семья сохранится до старости?». Больше половины (54%) россиян ответили, что обязательно доживут до преклонного возраста вместе, а почти треть (28%) опрошенных отметили, что им этого хотелось бы.

При этом уверенность в долгосрочности союза отличается в разных социально-демографических группах и зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, «денег хватает только на питание», меньше убеждены в том, что сохранят семью до старости, чем россияне, «способные купить квартиру или новый дом», — 37% против 68%. Уровень стремления пары дожить до старости вместе растет также с появлением у них детей: респонденты, у которых трое и более детей, чаще говорят о долгосрочности своего союза (72%), чем те, у кого один ребенок (50%), говорится в опросе.

Убежденность в «вечной любви» особенно распространена среди молодежи до 30 лет (71%) и среди супругов старше 50 лет (74%). В то же время россияне 30–50 лет отвечают уверенно только в 45–55% случаев. При этом мужчины больше женщин убеждены в крепости их союзов (61% против 53%).

Исследование проводилось среди респондентов старше 18 лет в 75 городах России с населением более 250 тыс. человек. В каждом из этих городов было опрошено не менее 200 граждан по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения.

Страх и уверенность

В России сложная ситуация в сфере планирования семейного бюджета и именно поэтому так популярны микрофинансовые организации, отметил завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. То, что большинство россиян называют общим бюджетом, — это скорее стиль жизни, когда муж приносит домой деньги, а жена ими распоряжается. При этом многие женщины действительно предпринимают попытки вести бюджет, документируя доходы и расходы, но затем сталкиваются со сложностями планирования и недостатком средств и в результате отказываются от этой идеи.

Люди с низкими доходами меньше уверены в прочности своих отношений, так как бедность сопряжена со значительными рисками и ограниченным доступом даже к базовым благам, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В России значительная часть населения страны спасается натуральным хозяйством или работает вахтовым методом, что подразумевает нестабильный доход. Зачастую это провоцирует стресс и эмоциональную напряженность в семьях, что, конечно, сказывается на ожиданиях от будущего, заявил эксперт.

Это подтверждается данными опроса, проведенными ВЦИОМ в 2019 году: около половины россиян считают бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью наиболее частой причиной разводов. Таким образом, материальные причины оказались разрушительнее и ревности, и измен, и недопонимания, и эгоизма.

Кроме того, в России низкая финансовая грамотность, в том числе в вопросах совместного ведения бюджета, отметил Георгий Остапкович. Вклад государства в финансовое просвещение граждан мог бы помочь людям более грамотно распоряжаться располагаемыми доходами. Изменить положение дел способна широкая кампания в СМИ, полагает он.

Дмитрий Рогозин с коллегой не согласился: по его мнению, централизованное влияние государства, направленное на повышение финансовой грамотности населения, может привести к обратному эффекту. Эксперт счел более целесообразным введение специализированных предметов в школах и высших учебных заведениях.