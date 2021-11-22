Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
«Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа
Интернет
РКН назвал 13 иностранных компаний, которые должны открыть офисы в РФ
Мир
Новые санкции Евросоюза против Белорусии вступят в силу в конце ноября
Мир
Путин заявил об отказе Украины выполнять Минские соглашения
Мир
МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе
Мир
Путин подтвердил готовность РФ обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу
Мир
Словакия стала лидером по числу новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения
Спорт
Овечкин обошел Сундина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Экономика
Курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с начала июля
Общество
Премьер Италии обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Польши

Диетолог назвала улучшающие память продукты

Диетолог Разаренова: улучшить память поможет авокадо, шоколад и зеленый чай
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авокадо, а также некоторые другие продукты способствуют улучшению памяти. Об этом 22 ноября рассказала врач-диетолог Александра Разаренова.

Пассивный иммунитет: когда нельзя есть чеснок, имбирь и мед
Популярные в сезон простуд продукты не только не ускоряют выздоровление, но и могут нанести вред организму

Так, авокадо содержит большое количество калия, клетчатки и антиоксидантов. Положительное влияние на память также оказывает пантотеновая кислота, дефицит которой может привести к ощущению усталости, пишет РБК.

Еще одним полезным для памяти продуктом специалист назвала розмарин, богатый ацетилхолином — веществом, поддерживающим мыслительные процессы.

Помимо этого, желающим укрепить память рекомендуется регулярно включать в рацион оливковое масло. Данный продукт, как отмечает эксперт, является отличным средством профилактики от болезни Альцгеймера.

Зеленый чай также поможет улучшить когнитивные способности. Такой эффект обусловлен содержащимся в этом напитке антиоксидантом EGCG, который генерирует нейральные стволовые клетки. Кроме того, зеленый чай содержит L-теанин, способствующий работоспособности организма.

Вместе с тем Разаренова обратила внимание на шоколад, полезный за счет содержания какао. При этом наиболее полезным является горький шоколад, который повышает общий тонус организма и борется с сонливостью.

18 ноября диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева дала советы по питанию для укрепления иммунитета. По ее словам, важной составляющей питания являются источники полноценного белка. Жиры могут обеспечить противовоспалительную защиту. Также необходимо употреблять сезонные овощи, добавила специалист.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021