Диетолог назвала улучшающие память продукты

Авокадо, а также некоторые другие продукты способствуют улучшению памяти. Об этом 22 ноября рассказала врач-диетолог Александра Разаренова.

Так, авокадо содержит большое количество калия, клетчатки и антиоксидантов. Положительное влияние на память также оказывает пантотеновая кислота, дефицит которой может привести к ощущению усталости, пишет РБК.

Еще одним полезным для памяти продуктом специалист назвала розмарин, богатый ацетилхолином — веществом, поддерживающим мыслительные процессы.

Помимо этого, желающим укрепить память рекомендуется регулярно включать в рацион оливковое масло. Данный продукт, как отмечает эксперт, является отличным средством профилактики от болезни Альцгеймера.

Зеленый чай также поможет улучшить когнитивные способности. Такой эффект обусловлен содержащимся в этом напитке антиоксидантом EGCG, который генерирует нейральные стволовые клетки. Кроме того, зеленый чай содержит L-теанин, способствующий работоспособности организма.

Вместе с тем Разаренова обратила внимание на шоколад, полезный за счет содержания какао. При этом наиболее полезным является горький шоколад, который повышает общий тонус организма и борется с сонливостью.

18 ноября диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева дала советы по питанию для укрепления иммунитета. По ее словам, важной составляющей питания являются источники полноценного белка. Жиры могут обеспечить противовоспалительную защиту. Также необходимо употреблять сезонные овощи, добавила специалист.