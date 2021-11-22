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Эксперты выяснили траты бизнеса на новогодние корпоративы

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Проведение новогодних корпоративов обойдется российским компаниям в среднем 4-5 млн рублей. Об этом говорится в исследовании MICE-агентства «Аэроклуб Тур» (результаты исследования есть в распоряжении «Известий»).

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Согласно полученным данным, в 2021 году число новогодних корпоративов сократилось на 20% относительно «доковидного» 2019 года. При этом лишь 5% из них пройдут онлайн.

Практически все компании планируют проведение новогодних мероприятий на декабрь. «Среди популярных мест для проведения новогодних корпоративов в 50% случаев компании выбирают свой офис. Бюджеты мероприятий также стали на 15% ниже, в том числе за счет сокращения числа участников. В среднем компании заплатят 4–5 млн рублей за новогодний корпоратив», — говорится в исследовании.

Сокращение числа участников корпоративов связано с тем, что в соответствии с внутренними правилами компаний в деловых мероприятиях могут принимать участие лишь те сотрудники, которые были привиты или имеют на момент проведения события антитела.

«Также компании внимательно следят за соблюдением всех регламентов проведения мероприятий, таких как использование масок и санитайзеров, измерение температуры, социальное дистанцирование, которое обеспечивается 50-процентной заполняемостью залов», — отмечается в исследовании.

В целом же, отмечают авторы исследования, к осени 2021 года «рынок корпоративных мероприятий адаптировался к новой реальности и перестал рассматривать Covid-19 как форс-мажор». Это сказалось и на сроках принятия решений, и на условиях отмены мероприятий. Если традиционно тендеры по новогодним корпоративам проходили в сентябре, то в 2021 году многие компании принимали решение лишь к середине ноября.

В настоящее время во многих регионах России из-за распространения коронавируса введены ограничения для непривитых граждан. В частности, без QR-кода, который могут получить вакцинированные или переболевшие коронавирусной инфекцией, невозможно посетить массовое мероприятие. А в некоторых субъектах России, например в Краснодарском крае, Воронежской области и др., действует запрет на посещение кафе и ресторанов без сертификата переболевшего или о вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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