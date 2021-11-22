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Боксер Алоян рассказал о преимуществах Кузьмина в бою с Адиэлом

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Российский боксер Михаил Алоян рассказал об основных преимуществах своего соотечественника Сергея Кузьмина, которому предстоит провести бой за чемпионский пояс против бразильского спортсмена Игора Адиэла в супертяжелом весе. Об этом 22 ноября сообщает РЕН ТВ.

Алоян отметил, что россиянин имеет все шансы на победу. Он подчеркнул, что тот умеет перестраиваться в бою. Кроме того, у него хороший угол удара и прекрасный тренер, работающий с ним еще со времен любительской карьеры Кузьмина.

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«Соперника его не знаю, но еще раз скажу, что Сергей — думающий боксер с хорошей техникой, умеет перестраиваться в бою, в этом его козыри, и у него тренер очень хороший, угол, это тоже очень важный момент», — подчеркнул Алоян.

Рекорд Кузьмина в профессиональном боксе: 15 побед, из них 11 нокаутом. Он проиграл всего два раза. Бывший интерконтинентальный чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его соперник Адиэл является двукратным чемпионом Бразилии по боксу, на счету которого 10 побед во всех 10 поединках.

Поединок Кузьмина и Адиэла РЕН ТВ покажет в прямом эфире в пятницу, 26 ноября. Трансляция запланирована на 23.00 мск.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Всего этим вечером пройдут битвы шести зрелищных супертяжей. Помимо Кузьмина в очередном своем поединке за победу будут сражаться: Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров, помимо бразильца Адиэла выйдет на ринг кениец Коллинз Оял.

Ранее 22 ноября российский боксер-профессионал Дмитрий Чудинов сделал прогноз на бой «нокаутера» Кузьмина с Адиэлом. По его словам, титул бразильскому боксеру Игору Адиэлу в поединке с Сергеем «Русским медведем» Кузьминым достанется не так просто, как тот привык.

15 ноября Адиэл предупредил Кузьмина, что поединок с ним — лишь этап на пути к титулу чемпиона мира, и призвал его готовиться.

Его соперник, боксер-тяжеловес Кузьмин, 14 ноября заявил, что вынес уроки из поражений от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе. Так что в новом бое против Адиэла собирается бороться только за победу.

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