Боксер Чудинов дал прогноз на бой «нокаутера» Кузьмина с Адиэлом

Российский боксер-профессионал Дмитрий Чудинов уверен, что титул бразильскому боксеру Игору Адиэлу в поединке с Сергеем «Русским медведем» Кузьминым достанется не так просто, как тот привык. Своим прогнозом на бой тяжеловесов спортсмен поделился 21 ноября с «Известиями».

«Мы с ним в одной команде были в одно время. Из сильных сторон Сергея… я могу точно сказать, что он — нокаутер. И он до сих пор тренируется. Я думаю, что он в совершенстве овладел навыками профессионального бокса. Я в этом уверен. И желаю Сергею удачи, я думаю, что он нокаутирует своего соперника», — сказал Чудинов.

У бразильца Адиэла в активе 10 побед в 10 поединках. У Кузьмина — 15 побед на профессиональном ринге, 11 из них — нокаутом, проиграл боксер два боя — американцу Майклу Хантеру и конголезцу Мартину Баколе.

В этот же день соперник «Русского медведя» Адиэл в видеообращении заявил, что надеется привезти пояс победы в Бразилию.

Бой тяжеловесов состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 26 ноября.

15 ноября Игор Адиэл предупредил Сергея Кузьмина, что поединок с ним — лишь этап на пути к титулу чемпиона мира, и призвал его готовиться.

Его соперник — боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин 14 ноября заявил, что вынес уроки из поражений от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе. Так что в новом бое против Игора Адиэле собирается бороться только за победу.