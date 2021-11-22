Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи
Культура
Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Культура
Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню
Спорт
Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
Мир
Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Мир
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение

Боксер Чудинов дал прогноз на бой «нокаутера» Кузьмина с Адиэлом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер-профессионал Дмитрий Чудинов уверен, что титул бразильскому боксеру Игору Адиэлу в поединке с Сергеем «Русским медведем» Кузьминым достанется не так просто, как тот привык. Своим прогнозом на бой тяжеловесов спортсмен поделился 21 ноября с «Известиями».

«Мы с ним в одной команде были в одно время. Из сильных сторон Сергея… я могу точно сказать, что он — нокаутер. И он до сих пор тренируется. Я думаю, что он в совершенстве овладел навыками профессионального бокса. Я в этом уверен. И желаю Сергею удачи, я думаю, что он нокаутирует своего соперника», — сказал Чудинов.

У бразильца Адиэла в активе 10 побед в 10 поединках. У Кузьмина — 15 побед на профессиональном ринге, 11 из них — нокаутом, проиграл боксер два боя — американцу Майклу Хантеру и конголезцу Мартину Баколе.

В этот же день соперник «Русского медведя» Адиэл в видеообращении заявил, что надеется привезти пояс победы в Бразилию.

Бой тяжеловесов состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 26 ноября.

15 ноября Игор Адиэл предупредил Сергея Кузьмина, что поединок с ним — лишь этап на пути к титулу чемпиона мира, и призвал его готовиться.

Его соперник — боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин 14 ноября заявил, что вынес уроки из поражений от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе. Так что в новом бое против Игора Адиэле собирается бороться только за победу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021