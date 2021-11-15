Бразильский боксер призвал Кузьмина готовиться к бою

Бразильский боксер Игор Адиэл 15 ноября предупредил экс-интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Сергея Кузьмина, что поединок с россиянином — лишь этап на пути Адиэла к титулу чемпиона мира, и призвал его готовиться. 26 ноября бойцы встретятся на ринге в Москве, бой пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Сергей Кузьмин, я считаю тебя достойным бойцом. Я с сожалением отношусь ко всем своим соперникам. <...> Готовься, Сергей», — сказал на онлайн-конференции Адиэл, который сейчас находится в Сан-Пауло.

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» — ответил ему россиянин.

Уточняется, что в Москве бойцы проведут пресс-конференцию, а позже выйдут на ринг. Напомним, что Адиэл провел 10 профессиональных поединков, в каждом из которых нокаутировал соперников.

Кузьмин рассказал 14 ноября в беседе с РЕН ТВ, что вынес уроки из поражений от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе и в новом поединке против боксера Игора Адиэле Маседу да Сильвы он готов к победе.

По словам Кузьмина, его тренировочный лагерь затянулся, поскольку поединок планировался на лето, но организовать бой удалось только сейчас.