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Действующий президент Болгарии Румен Радев победил на выборах

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Действующий президент Болгарии Румен Радев одержал победу на президентских выборах, добившись своего переизбрания. Об этом 22 ноября сообщает болгарский телеканал News.bg.

Отмечается, что подсчет голосов еще идет, но в то же время экзитполы показывают, что действующий лидер набрал от 66 до 67% голосов. Его конкурент на пост президента страны Анастас Герджиков, по предварительным данным, получил чуть более 30% голосов.

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При этом уточняется, что во время предвыборной гонки Герджиков часто называл болгарского лидера пророссийским и обвинял его в симпатиях к Кремлю. Причиной этому, в том числе, стало заявление Радева о том, что Крым в настоящий момент принадлежит России, а Болгария должна занять прагматичную позицию в отношениях с Москвой. Так он ответил на требование Украины пояснить свои слова о принадлежности полуострова.

По результатам второго тура Радев сделал заявление о том, что Болгария прошла испытание демократией и не поддалась на попытки спровоцировать этнические конфликты в ходе выборов. Также он отметил, что болгарский народ показал свое желание и готовность к переменам, намерение пресечь коррупцию, грабеж и беззаконие.

Ранее, 19 ноября, Радев отметил, что Россия не может являться моделью развития для Болгарии, но и не может быть ее врагом. Хотя бы потому, что в памяти болгар она является освободительницей народа, заявил болгарский лидер в эфире местного телеканала.

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