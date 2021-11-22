Действующий президент Болгарии Румен Радев победил на выборах

Действующий президент Болгарии Румен Радев одержал победу на президентских выборах, добившись своего переизбрания. Об этом 22 ноября сообщает болгарский телеканал News.bg.

Отмечается, что подсчет голосов еще идет, но в то же время экзитполы показывают, что действующий лидер набрал от 66 до 67% голосов. Его конкурент на пост президента страны Анастас Герджиков, по предварительным данным, получил чуть более 30% голосов.

При этом уточняется, что во время предвыборной гонки Герджиков часто называл болгарского лидера пророссийским и обвинял его в симпатиях к Кремлю. Причиной этому, в том числе, стало заявление Радева о том, что Крым в настоящий момент принадлежит России, а Болгария должна занять прагматичную позицию в отношениях с Москвой. Так он ответил на требование Украины пояснить свои слова о принадлежности полуострова.

По результатам второго тура Радев сделал заявление о том, что Болгария прошла испытание демократией и не поддалась на попытки спровоцировать этнические конфликты в ходе выборов. Также он отметил, что болгарский народ показал свое желание и готовность к переменам, намерение пресечь коррупцию, грабеж и беззаконие.

Ранее, 19 ноября, Радев отметил, что Россия не может являться моделью развития для Болгарии, но и не может быть ее врагом. Хотя бы потому, что в памяти болгар она является освободительницей народа, заявил болгарский лидер в эфире местного телеканала.