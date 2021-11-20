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Президент Болгарии прокомментировал требование Киева назвать Крым украинским

Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским, но заявил о его аннексии
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Президент Болгарии Румен Радев в субботу, 20 ноября, заявил, что, согласно политическим реалиям, Крым принадлежит России. Таким образом он ответил на требование Украины пояснить свои слова о принадлежности полуострова, сказанные во время предвыборных дебатов, о чем сообщает портал Mediapool.bg.

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«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», — пояснил политик.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулёба отметил, что болгарский президент нанес удар по отношениям двух стран.

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он <...> подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», — написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства.

18 ноября Радев, претендующий на второй президентский срок, напомнил, что Крым является частью России, в предвыборных дебатах со своим главным оппонентом филологом Анастасом Герджиковым. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Он также отметил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».

19 ноября в МИД Украины сообщили, что вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания Радева о российском Крыме. В ведомстве отметили, что ожидают опровержения президентом страны его слов.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда. Кроме того, украинские власти проводят с 2014 года военную операцию в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота, обвиняя при этом в сложившейся ситуации Россию. В РФ подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

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