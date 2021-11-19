Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Фигуристка Софья Муравьева победила на этапе Кубка России в Перми
Авто
Genesis представила электромобиль с запасом хода 400 км
Мир
В Вильнюсе снесли памятник советскому писателю Цвирке
Общество
В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Мир
Президент Болгарии назвал Крым российским
Мир
Омбудсмен Грузии сообщила о серьезном заболевании мозга у Саакашвили
Мир
Лавров заявил об усугублении кризиса доверия между странами ОБСЕ
Мир
Путин поздравил президента Узбекистана с победой на выборах
Мир
Первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть
Спорт
Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер

Президент Болгарии назвал Крым российским

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крым в настоящий момент российский. Об этом во время дебатов на местном телевидении 18 ноября заявил президент Болгарии Румен Радев.

Линейное мышление: почему планы НАТО в Черном море выходят за рамки России
Владимир Путин заявил об «удручающих» отношениях с альянсом и игнорировании красных линий Москвы

«В настоящий момент Крым российский», — сказал он.

Глава государства также добавил, что введенные в отношении России санкции неэффективны.

В связи с высказываниями Радева 19 ноября в министерство иностранных дел Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что ожидают опровержения Радевым его вчерашнего заявления.

В то же время в МИД Украины добавили, что посол Болгарии в Киеве назвал Крым «неотъемлемой частью» территории Украины.

«Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе «Крымской платформы», — отметили в ведомстве.

18 ноября старший научный сотрудник Института ответственного управления государством Куинси Анатоль Ливен заявил, что российское правительство не откажется от Крыма, поэтому Западу следует забыть о крымском вопросе. Ливен отметил, что Москва могла бы сделать своей территорией и Донбасс по аналогии с Крымом за последние семь лет, но воздержалась от этого, так как подобный сценарий не является предпочтительным в данном контексте.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи, где рассматривался выдвинутый Киевом проект резолюции о правах человека в Крыму и Севастополе, заявил 17 ноября, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021