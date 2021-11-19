Президент Болгарии назвал Крым российским

Крым в настоящий момент российский. Об этом во время дебатов на местном телевидении 18 ноября заявил президент Болгарии Румен Радев.

«В настоящий момент Крым российский», — сказал он.

Глава государства также добавил, что введенные в отношении России санкции неэффективны.

В связи с высказываниями Радева 19 ноября в министерство иностранных дел Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что ожидают опровержения Радевым его вчерашнего заявления.

В то же время в МИД Украины добавили, что посол Болгарии в Киеве назвал Крым «неотъемлемой частью» территории Украины.

«Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе «Крымской платформы», — отметили в ведомстве.

18 ноября старший научный сотрудник Института ответственного управления государством Куинси Анатоль Ливен заявил, что российское правительство не откажется от Крыма, поэтому Западу следует забыть о крымском вопросе. Ливен отметил, что Москва могла бы сделать своей территорией и Донбасс по аналогии с Крымом за последние семь лет, но воздержалась от этого, так как подобный сценарий не является предпочтительным в данном контексте.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи, где рассматривался выдвинутый Киевом проект резолюции о правах человека в Крыму и Севастополе, заявил 17 ноября, что война за Крым в головах украинских политиков остается в пределах пустых резолюций.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.