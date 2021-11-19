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Президент Болгарии оценил отношения с Россией

Президент Болгарии: Россия не может быть врагом
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Россия не может являться моделью развития для Болгарии, но и не может быть ее врагом. С таким заявлением выступил президент Болгарии Румен Радев.

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«Россия не может быть моделью развития, <...> но не может и быть нашим врагом, хотя бы потому, что в памяти болгар она является освободительницей нашего народа», — подчеркнул он в ходе дебатов со своим конкурентом на выборах Анастасом Герджиковым. Трансляция 18 ноября велась на Болгарском национальном телевидении.

По словам болгарского лидера, Россия обладает своей спецификой, а также существенно отличается от Болгарии по масштабу. При этом Радев указал на необходимость поддерживать диалог с РФ, несмотря на то что ее контакты с Евросоюзом находятся в «критическом состоянии». Также он призвал европейские страны помнить о роли России в борьбе с терроризмом.

В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента. По результатам обработки бюллетеней Радев набрал 49,91%, этого недостаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 ноября.

По данным экзит-поллов, правая коалиция ГЕРБ-СДС («Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил) с 24,8% лидирует на досрочных выборах депутатов 47-го народного собрания (однопалатный парламент) страны, второй с минимальным отрывом идет партия «Продолжаем перемены» с 24,1%.

Прошлые досрочные парламентские выборы в стране прошли 11 июля 2021 года. В них участвовали 23 партии и альянса. Это было уже второе внеочередное голосование — предыдущее состоялось в апреле. Однако избранный тогда 45-й созыв народного собрания не проработал и двух месяцев, поскольку депутаты не смогли договориться о составе правительства, Румен Радев распустил этот созыв и назначил новое досрочное голосование.

Главный редактор журнала «Вопросы истории», старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров в беседе с «Известиями» указал на то, что от нового правительства Болгарии можно ждать более прагматичного подхода к отношениям с Россией, однако рассчитывать на кардинальную смену внешнеполитического курса страны не стоит.

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